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Ляшко пояснив, чому медиків не зобов'язали вакцинуватися

Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я України не включило медичних працівників до переліку професій, для яких обов'язкова вакцинація, оскільки серед них вже більш ніж 80% щеплених.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив на зустрічі з журналістами, передає РБК-Україна.

"По-друге, є питання доступності до медичної допомоги. Якщо в лікарні два реаніматологи і обидва не будуть вакциновані, а отже-відсторонені від роботи, хто надасть медичну допомогу? В даному випадку відсторонення може призвести до обмеження доступу до медичної допомоги", - заявив він.

При цьому міністр додав, що в майбутньому для медиків може розглядатися умова про обов'язкову вакцинацію.

Нагадаємо, раніше Ляшко повідомив, що в Україні вводиться обов'язкова вакцинація для ряду професій.

Крім того, Ляшко 29 вересня заявив, що документ знаходиться на узгодженні.

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Віктор ЛяшкоВакцинація