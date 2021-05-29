Ляшко подписал контракт на вакцину от COVID. Но не уточнил, на какую именно

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от COVID . При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз от COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", - заявил Ляшко.

При это он не уточнил, о каком именно препарате и количестве идет речь.