Ляшко подписал контракт на вакцину от COVID. Но не уточнил, на какую именно

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко подписал контракт на поставку вакцины от COVID. При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь.
Об этом он рассказал на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.
"В целом у нас есть договоренности о 8 млн доз от COVAX и 34 млн по контрактам. Сейчас уже законтрактовано еще больше вакцин. Я лично подписал еще один контракт на поставку вакцин", - заявил Ляшко.
При это он не уточнил, о каком именно препарате и количестве идет речь.
Напомним, ранее Ляшко говорил, что ведущая американская компания может поставить Украине вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года. Тогда он тоже не уточнял, какую компанию имеет в виду.
Кроме того, он заявил, что США рассматривают возможность сотрудничества по поставкам и производству вакцин в Украине. Украинская сторона нуждается в получении технологий иммунобиологических препаратов, не ограничиваясь только вакцинами от COVID-19. Ляшко также говорил, что в стране как минимум три завода могут наладить их производство.