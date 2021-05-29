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Ляшко підписав контракт на вакцину від COVID. Але не уточнив, на яку саме

Автор: Уляна Безпалько

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко підписав контракт на поставку вакцини від COVID. При цьому він не уточнив, про яку саме вакцину йдеться.

Про це він розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загалом у нас є домовленості про 8 млн доз від COVAX і 34 млн за контрактами. Зараз вже законтрактовано ще більше вакцин. Я особисто підписав ще один контракт на поставку вакцин", - заявив Ляшко.

При цьому він не уточнив, про який саме препарат і кількість йдеться.

Нагадаємо, раніше Ляшко говорив, що провідна американська компанія може поставити Україні вакцину від COVID. Ця поставка очікується до серпня 2021 року. Тоді він теж не уточнював, яку компанію має на увазі.

Крім того, він заявив, що США розглядають можливість співпраці щодо постачання та виробництва вакцин в Україні. Українська сторона потребує отримання технологій імунобіологічних препаратів, не обмежуючись тільки вакцинами від COVID-19. Ляшко також говорив, що в країні як мінімум три заводи можуть налагодити їх виробництво.

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Новини України ВакцинаCOVID-19Віктор Ляшко