UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко предлагает ужесточить наказание за подделку документов о вакцинации. Это связано с тем, что в мире есть недоверие к украинским документам.

Об этом он заявил в интервью "НВ".

По его словам, Евросоюз запускает электронные сертификаты вакцинации от COVID, поскольку бумажные сертификаты можно подделать.

"Недоверие есть, потому что все пережили ПЦР-тестирование и было достаточно большое количество поддельных данных лабораторных протоколов. Поэтому я недавно подписал и направил на согласование законодательную инициативу, которую хочу вынести на правительство, об усилении уголовной ответственности за подделку документов, удостоверяющих проведения прививок", - отметил Ляшко.

Он добавил, что это касается не только COVID-сертификатов, но и всех других справок о проведении прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский союз снял ограничения на внутренние поездки для тех, у кого есть цифровой COVID-сертификат.

Украинские внутренние сертификаты в электронном виде будут выдаваться с 1 июля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины сертификатывакцинацияВиктор Ляшко