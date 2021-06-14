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Ляшко пропонує посилити покарання за підробку документів про вакцинацію

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко пропонує посилити покарання за підробку документів про вакцинацію. Це пов'язано з тим, що у світі є недовіра до українських документів.

Про це він заявив у інтерв'ю "НВ".

За його словами, Євросоюз запускає електронні сертифікати вакцинації від COVID, оскільки паперові сертифікати можна підробити.

"Недовіра є, тому що всі пережили ПЛР-тестування і була досить велика кількість підроблених даних лабораторних протоколів. Тому я нещодавно підписав і направив на узгодження законодавчу ініціативу, яку хочу винести на уряд, про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів, що засвідчують проведення щеплень", - зазначив Ляшко.

Він додав, що це стосується не тільки COVID-сертифікатів, а й усіх інших довідок про проведення щеплень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз зняв обмеження на внутрішні поїздки для тих, у кого є цифровий COVID-сертифікат.

Українські внутрішні сертифікати в електронному вигляді видаватимуться з 1 липня.

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Новини України сертификатывакцинаціяВіктор Ляшко