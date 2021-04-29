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Ляшко призвал украинцев 18+ записаться на COVID-вакцинацию

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 11:38
Ляшко призвал украинцев 18+ записаться на COVID-вакцинацию Фото: главный санврач Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записать на вакцинацию от коронавируса.

Об этом он заявил на брифинге.

Ляшко рассказал, когда вакцинируют тех, кто записался в лист ожидания.

"Призываю украинцев в возрасте от 18 до 59 лет записаться в лист ожидания через "Дию". Вас активизируют, как только в кабинете прививки появится вакцина и не будет людей, которые хотят прививаться из приоритетных групп", - сообщил он.

Напомним, в Украине существенно увеличили темпы вакцинации от коронавируса. За минувшие сутки сделали 70 468 прививок.

Кроме того, в Украине начали работать 2127 пунктов вакцинации от COVID-19. Их открывают при медучреждениях.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакцинация новой партией препарата AstraZeneca начнется уже на этой неделе.

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