Ляшко закликав українців 18+ записатись на COVID-вакцинацію

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко звернувся до українців. Він закликав людей віком від 18 до 59 років записати на вакцинацію від коронавірусу .

Про це він заявив на брифінгу .

"Закликаю українців віком від 18 до 59 років записатись в лист очікування через "Дію". Вас активізують, як тільки в кабінеті щеплення з'явиться вакцина і не буде людей, які хочуть вакцинуватись з пріоритетних груп", - повідомив він.

Ляшко розповів, коли вакцинують тих, хто записався в лист очікування.

Нагадаємо, в Україні суттєво збільшили темпи вакцинації від коронавірусу. За минулу добу зробили 70 468 щеплень.

Крім того, в Україні почали працювати 2127 пунктів вакцинації від COVID-19. Їх відкривають при медустановах.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що вакцинація новою партією препарату AstraZeneca розпочнеться вже цього тижня.