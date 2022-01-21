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Ляшко розповів, як діти переносять "Омікрон" 

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П'ятниця 21 січня 2022 21:28
Ляшко розповів, як діти переносять "Омікрон"  Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Одна з особливостей "Омікрона" - він більше вражає дітей в порівнянні з попередніми варіантами вірусу. Але при цьому діти не заражаються цим штамом частіше ніж інші вікові категорії населення.

Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що за останній день серед усіх нових випадків COVID-19 в Україні на дітей припало 12%.

"А в середньому, з 10 по 20 Січня - це від 6 до 10%. Серед усіх госпіталізованих частка дітей становить 16%, хоча спочатку було 19%. Це поки складно назвати статистикою, тому що аналіз робиться на невеликих цифрах, адже ми тільки входимо в цю хвилю", - пояснив міністр.

В основному у дітей, які потрапляють до лікарень, фіксують інтоксикацію і температуру 38, уточнив Ляшко. Також були зафіксовані поодинокі випадки пневмоній, додав міністр. Поки що серед усіх випадків інфікування у дітей під час останньої хвилі необхідність в кисневій підтримці виникає досить рідко.

"Коли у дитини температура 38, то у батьків дуже часто починається паніка. І, як правило, вони звертаються за екстреною медичною допомогою. Екстрена медична допомога не відмовляє, тому що мова йде про дітей. Вони забирають і відвозять їх до лікарні. Те, що нам показують головлікарі - зазвичай проходить день-два і тих дітей, які потрапили з інтоксикацією, виписують", - сказав Ляшко.

За його словами,"ковід" найскладніше переносять діти з діабетом і онкологічними захворюваннями.

"Що стосується летальності серед дітей, то поки змін не спостерігається. Але якщо відштовхуватися від прикладу європейських країн - вона невелика в процентному співвідношенні", - зазначив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи будуть вводити в Україні новий жорсткий локдаун.

Також у МОЗ називали важливі відмінності "Омікрона" від інших штамів.

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