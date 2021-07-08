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Ляшко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19

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Киев, Четверг 08 июля 2021 21:53
Ляшко рассказал о подготовке к новой волне COVID-19 Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Предыдущие волны коронавируса в Украине стали тяжелой нагрузкой на здравоохранение страны и украинцев. Избежать этих проблем позволит подготовка к новым вспышкам инфекции, включая вакцинацию и дооснащение больниц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Глава Минздрава подчеркнул, что не хочет повторения тех волн коронавируса, которые наблюдались в октябре - ноябре и марте - апреле. "Поскольку это тяжело для системы здравоохранения и для людей", - сказал он в эфире телеканала "1+1".

"Наша первая стратегическая задача - как можно больше вакцинировать украинский, чтобы при инфицировании предотвратить госпитализации", - добавил Ляшко.

Второй задачей министр назвал дооснащение больниц оборудованием, включая кислородные сети. "Плюс есть несколько инновационных решений, о которых мы скоро сообщим", - уточнил он.

Отвечая на вопрос о том, когда Минздрав прогнозирует новую волну, Ляшко сказал: "Я предлагаю не ждать (волны - ред.), а активно готовиться к ней. Идти в кабинеты прививки и вакцинироваться от коронавируса".

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID - среди них штамм "Дельта".

Тем временем ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

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