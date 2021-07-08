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Ляшко розповів про підготовку до нової хвилі COVID-19

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Київ, Четвер 08 липня 2021 21:53
Ляшко розповів про підготовку до нової хвилі COVID-19 Фото: Віктор Ляшко, голова МОЗ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Попередній хвилі коронавірусу в Україні стали важким навантаженням на охорону здоров'я країни та українців. Уникнути цих проблем дозволить Підготовка до нових спалахів інфекції, включаючи вакцинацію і дооснащення лікарень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Глава МОЗ підкреслив, що не хоче повторення тих хвиль коронавірусу, які спостерігалися в жовтні - листопаді і березні - квітні. "Оскільки це важко для системи охорони здоров'я і для людей", - сказав він в ефірі телеканалу"1+1".

"Наше перше стратегічне завдання - якомога більше вакцинувати українців, щоб при інфікуванні запобігти госпіталізації", - додав Ляшко.

Другим завданням міністр назвав дооснащення лікарень обладнанням, включаючи кисневі мережі. "Плюс є кілька інноваційних рішень, про які ми скоро повідомимо", - уточнив він.

Відповідаючи на питання про те, коли МОЗ прогнозує нову хвилю, Ляшко сказав: "я пропоную не чекати (хвилі - ред.), а активно готуватися до неї. Йти в кабінети щеплення і вакцинуватися від коронавірусу".

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що в Європі вже склалися три умови для чергової хвилі COVID - серед них штам "Дельта".

Тим часом вчені прогнозують, що нова хвиля COVID-19 може початися зі Сходу України.

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