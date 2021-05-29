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Ляшко об украинской вакцине от COVID: первые результаты будут в сентябре

Автор: Ульяна Безпалько

Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID будут уже в сентябре 2021 года. Это будут результаты первых стадий разработки.

Об этом на встрече с журналистами заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги. Что касается компании "Диапроф-Мед", то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.

"Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии - это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом", - добавил министр.

Напомним, ранее директор Института биологии клетки НАН Украины академик Андрей Сибирный заявил, что разработка украинской вакцины от COVID может завершиться до конца года. Но после этого еще будет длительный период испытаний.

А министр Виктор Ляшко отметил, что в Украине как минимум три завода могут наладить производство вакцин.

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Новости Украины ВакцинаCOVID-19Виктор Ляшко