Ляшко об украинской вакцине от COVID: первые результаты будут в сентябре

Первые отчеты о разработке украинской вакцины от COVID будут уже в сентябре 2021 года. Это будут результаты первых стадий разработки.

По его словам, в сентябре свои отчеты представят Институт биологии клетки во Львове и киевский Институт биохимии им. Палладина. Именно они получили на разработку вакцины государственные деньги. Что касается компании "Диапроф-Мед", то в отношении нее Ляшко не знает, когда будут результаты.

"Перейдут ли результаты, которые они покажут, в другие стадии - это вопрос. Это то, что мы должны учитывать, но не делать приоритетом", - добавил министр.