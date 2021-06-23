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Люди с одним уколом все еще под угрозой: в ЕС призвали ускорить вакцинацию

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Европейский союз, Среда 23 июня 2021 16:54
Люди с одним уколом все еще под угрозой: в ЕС призвали ускорить вакцинацию Фото: в ЕС призвали ускорить вакцинацию (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Агентство ЕС по профилактике и контролю заболеваний призвало к более быстрой вакцинации в Европе. Согласно прогнозам, к концу августа более заразный вариант COVID-19 "Дельта" может составлять 90% всех случаев заболевания в странах-членах.

Об этом сказала директор ведомства Андреа Аммон, передает The Guardian.

Аммон подчеркнула, что люди, получившие только одну дозу вакцины, все еще находятся под угрозой заражения и госпитализации. При этом вариант "Дельта" может широко распространиться среди молодежи этим летом.

Аммон отметила, что в зоне риска много людей, которые не были привиты полностью.

Ранее в МИД предупредили, что гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

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