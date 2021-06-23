Люди с одним уколом все еще под угрозой: в ЕС призвали ускорить вакцинацию

Агентство ЕС по профилактике и контролю заболеваний призвало к более быстрой вакцинации в Европе. Согласно прогнозам, к концу августа более заразный вариант COVID-19 "Дельта" может составлять 90% всех случаев заболевания в странах-членах.

Об этом сказала директор ведомства Андреа Аммон, передает The Guardian .

Аммон подчеркнула, что люди, получившие только одну дозу вакцины, все еще находятся под угрозой заражения и госпитализации. При этом вариант "Дельта" может широко распространиться среди молодежи этим летом.

Аммон отметила, что в зоне риска много людей, которые не были привиты полностью.