Люди с одним уколом все еще под угрозой: в ЕС призвали ускорить вакцинацию
Агентство ЕС по профилактике и контролю заболеваний призвало к более быстрой вакцинации в Европе. Согласно прогнозам, к концу августа более заразный вариант COVID-19 "Дельта" может составлять 90% всех случаев заболевания в странах-членах.
Об этом сказала директор ведомства Андреа Аммон, передает The Guardian.
Аммон подчеркнула, что люди, получившие только одну дозу вакцины, все еще находятся под угрозой заражения и госпитализации. При этом вариант "Дельта" может широко распространиться среди молодежи этим летом.
Аммон отметила, что в зоне риска много людей, которые не были привиты полностью.
Ранее в МИД предупредили, что гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.