UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Люди с одним уколом все еще под угрозой: в ЕС призвали ускорить вакцинацию

Автор: Андрей Василюк

Агентство ЕС по профилактике и контролю заболеваний призвало к более быстрой вакцинации в Европе. Согласно прогнозам, к концу августа более заразный вариант COVID-19 "Дельта" может составлять 90% всех случаев заболевания в странах-членах.

Об этом сказала директор ведомства Андреа Аммон, передает The Guardian.

Аммон подчеркнула, что люди, получившие только одну дозу вакцины, все еще находятся под угрозой заражения и госпитализации. При этом вариант "Дельта" может широко распространиться среди молодежи этим летом.

Аммон отметила, что в зоне риска много людей, которые не были привиты полностью.

Ранее в МИД предупредили, что гражданам Украины следует воздержаться от поездок в страны, где фиксируется большая вспышка дельта-штамма COVID. А тем, кто будет прибывать из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус