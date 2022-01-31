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Марченко: заложенных в бюджет денег не хватит на выплату 500 гривен за бустер

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Киев, Понедельник 31 января 2022 21:14
Марченко: заложенных в бюджет денег не хватит на выплату 500 гривен за бустер Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Денег на выплаты по 500 гривен за бустерную вакцинацию от COVID в бюджете пока нет. Но украинцы делают прививки постепенно, и это откладывает решение проблемы на весь год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра финансов Сергея Марченко для "Экономической правды".

По его словам, на сегодня по 1 000 гривен государство выплатило 7,7 млн граждан.

"Поэтому если рассчитать, что все эти люди пойдут за бустерной дозой в течение года, то 3 млрд гривен (которые заложены в бюджете на программу "е-Поддержка", - ред.) не хватит", - отметил Марченко.

При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости вносить изменения в бюджет на 2022 год, поскольку украинцы будут делать бустерные дозы постепенно.

"Кто-то вакцинировался в декабре, он пойдет не раньше июня-июля. Это откладывает решение этой проблемы на весь год", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы выплат за вакцинацию от COVID. В частности, тем, кто сделает бустерную прививку, выплатят еще по 500 гривен вдобавок к "ковидной" тысяче.

Также сообщалось, что украинцы старше 60 лет смогут потратить 1 000 гривен за вакцинацию на оплату коммунальных услуг.

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