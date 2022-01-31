Марченко: закладених до бюджету грошей не вистачить на виплату 500 гривень за бустер

Грошей на виплати по 500 гривень за бустерну вакцинацію від COVID в бюджеті поки немає. Але українці роблять щеплення поступово, і це відкладає вирішення проблеми на весь рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка для "Економічної правди" .

За його словами, на сьогодні по 1 000 гривень держава виплатила 7,7 млн громадян.

"Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 млрд гривень (які закладені в бюджеті на програму "є-Підтримка", - ред.) не вистачить", - зазначив Марченко.

При цьому він підкреслив, що поки немає необхідності вносити зміни до бюджету на 2022 рік, оскільки українці будуть робити бустерні дози поступово.

"Хтось вакцинувався в грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік", - додав міністр.