Маски можно снять. В Минздраве рассказали, при каких условиях

Маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях. Минздрав в связи со смягчением карантина разъяснил правила.

16 июня карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.

Так, разрешаются массовые мероприятия в помещениях без ограничений по числу, но необходимо использовать защитные маски или респираторы. А если у всех присутствующих есть отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или подтверждения полного курса вакцинации - маски не нужны.

В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно скачивать приложение "Вдома" на свой смартфон. Эта программа использовалась для контроля самоизоляции.