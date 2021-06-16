ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Маски можна зняти. У МОЗ розповіли, за яких умов

Новость на русском →
Україна, Середа 16 червня 2021 16:36
Маски можна зняти. У МОЗ розповіли, за яких умов Фото: у МОЗ пояснили, за яких умов маску на заходах можна не носити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Маску можна не носити під час перебування на масових заходах лише за певних умов. МОЗ у зв'язку з пом'якшенням карантину роз'яснило правила.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ України.

Умови перебування без масок на масових заходах:

  • Всі учасники мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),
  • Всі учасники мають негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),
  • Всі учасники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

16 червня карантин в Україні продовжили до кінця літа, але при цьому істотно послабили обмеження.

Зокрема, дозволяються масові заходи в приміщеннях без обмежень по числу, але необхідно використовувати захисні маски або респіратори. А якщо у всіх присутніх є негативні результати тесту на COVID-19, який зроблено не більше ніж за 72 години, або підтвердження повного курсу вакцинації - маски не потрібні.

У зв'язку з ослабленням карантину в Україні по приїзду до країни більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19