Маски можна зняти. У МОЗ розповіли, за яких умов

Маску можна не носити під час перебування на масових заходах лише за певних умов. МОЗ у зв'язку з пом'якшенням карантину роз'яснило правила.

16 червня карантин в Україні продовжили до кінця літа, але при цьому істотно послабили обмеження.

Зокрема, дозволяються масові заходи в приміщеннях без обмежень по числу, але необхідно використовувати захисні маски або респіратори. А якщо у всіх присутніх є негативні результати тесту на COVID-19, який зроблено не більше ніж за 72 години, або підтвердження повного курсу вакцинації - маски не потрібні.

У зв'язку з ослабленням карантину в Україні по приїзду до країни більше не потрібно завантажувати додаток "Вдома" на свій смартфон. Ця програма використовувалася для контролю самоізоляції.