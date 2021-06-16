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Маски можно снять. В Минздраве рассказали, при каких условиях

Автор: Андрей Василюк

Маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях. Минздрав в связи со смягчением карантина разъяснил правила.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Условия пребывания без масок на массовых мероприятиях:

  • Все участники имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
  • Все участники имеют отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
  • Все участники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

16 июня карантин в Украине продлили до конца лета, но при этом существенно ослабили ограничения.

Так, разрешаются массовые мероприятия в помещениях без ограничений по числу, но необходимо использовать защитные маски или респираторы. А если у всех присутствующих есть отрицательные результаты теста на COVID-19, который сделан не более чем за 72 часа, или подтверждения полного курса вакцинации - маски не нужны.

В связи с ослаблением карантина в Украине по приезду в страну больше не нужно скачивать приложение "Вдома" на свой смартфон. Эта программа использовалась для контроля самоизоляции.

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