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Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ

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Мир, Среда 23 июня 2021 14:21
Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ Фото: маски и социальная дистанция останутся необходимыми (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по вопросам борьбы с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро считает, что маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию. Такие требования обусловлены мутацией коронавируса.

Об этом Набарро сказал Sky News.

"Как гражданин я думаю, что пришло время всем нам понять, как мы будем продолжать свою жизнь. Мы не можем просто перестать делать все из-за страха. Вместо этого мы должны научиться распознавать признаки, которые этот вирус дает в определенной области. Тогда мы должны очень четко знать, что надо сделать, чтобы все не закончилось взрывной вспышкой, которая убивает много людей", - сказал Набарро.

Маски и социальная дистанция останутся необходимыми в будущем, поскольку вирус мутирует, подчеркнул он.

Он также призвал быть осторожными при путешествиях, отметив, что должны быть только "абсолютно необходимые путешествия".

Специальный посланник ВОЗ по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро также спрогнозировал появление новых опасных вариантов коронавируса. Он считает, что некоторые из них могут оказаться устойчивыми к вакцинам.

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