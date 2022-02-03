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Главврача из Киева подозревают в подделке COVID-сертификатов

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Украина, Четверг 03 февраля 2022 17:57
Главврача из Киева подозревают в подделке COVID-сертификатов Фото: прокуратура разоблачила масштабную схему по подделке COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в масштабной схеме подделки COVID-сертификатов двум лицам. Один из них – главный врач одной из районных больниц Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Подозреваемые ежедневно формировали и передавали списки лиц врачам, которые должны были внести в электронную систему eHealth недостоверные сведения о вакцинации от коронавируса. После этого данные загружались в Единый портал государственных услуг "Дия".

Подозреваемым удалось привлечь к схеме руководителей медицинских учреждений и семейных врачей из разных городов Украины, а также целый ряд посредников. Им удалось внести около 2000 недостоверных записей о вакцинации без посещения медицинских учреждений. Стоимость такого сертификата составляла от 3 000 до 4 500 гривен.

В настоящее время двум лицам, в том числе главному врачу одной из районных больниц Киева, объявили подозрение в совершении указанных уголовных правонарушений. Правоохранители ищут других участников противоправной деятельности для привлечения к ответственности.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что Министерство здравоохранения внедрило новые сертификаты вакцинации о бустерной дозе.

Так же в Украине утвердили план вакцинации от коронавируса на 2022 год.

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