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Головлікаря з Києва підозрюють у підробці COVID-сертифікатів

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 17:57
Головлікаря з Києва підозрюють у підробці COVID-сертифікатів Фото: прокуратура викрила масштабну схема з підробки COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Київська міська прокуратура повідомила про підозру у масштабній схемі підробки COVID-сертифікатів двом особам. Один з них - головний лікар однієї з районних лікарень Києва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Підозрювані щоденно формували та передавали списки осіб лікарям, які повинні були внести до електронної системи eHealth недостовірних відомостей про вакцинацію від коронавірусу. Після цього дані завантажувались до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Підозрюваним вдалось залучати керівників медичних закладів та сімейних лікарів з різних міст України, а також цілий ряд посередників. Їм вдалось внести близько 2000 недостовірних записів про вакцинацію без відвідування медичних закладів. Вартість такого сертифікату становила від 3 000 до 4 500 гривень.

Наразі двом особам, у тому числі головному лікарю однієї із районних лікарень Києва, повідомили про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень. Правоохоронці шукають інших учасників протиправної діяльності для притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що Міністерство охорони здоров’я впровадило нові сертифікати вакцинації про бустерну дозу.

Також в Україні затвердили план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік.

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