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После майских праздников количество COVID-больных увеличится, но четвертая волна будет осенью, - Радуцкий

Автор: Инна Собора

Осенью в Украине следует ожидать четвертую волну коронавируса. Однако вспышка заболеваемости будет уже после майских праздников.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Украина 24".

По его словам, через несколько недель в Украине вновь начнет расти количество больных коронавирусом.

"Мы можем получить взрыв заболеваемости после майских праздников. Но, по моей логике, четвертая волна будет именно осенью. В чем самая большая проблема четвертой волны? Что традиционно осенью мы имеем очень много других вирусных заболеваний", - сказал Радуцкий.

Ранее Радуцкий заявлял, что в Украине еще не завершилась третья волна пандемии коронавируса, однако уже нужно готовиться к четвертой. Она может быть более угрожающей из-за новых штаммов коронавируса.

РБК-Украина писало, что в НАН спрогнозировали количество в Украине новых случаев COVID в ближайшие недели.

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Новости Украины Михаил РадуцкийКоронавирус
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