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Медсистема Украины готова к третьей волне коронавируса, - Степанов

Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов отметил, что в Украине сейчас проходит вакцинация препаратом AstraZeneca.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал министр.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19.

Отметим, вчера в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.

Кроме того, во Львовской области выявили два штамма коронавируса.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановКоронавирус
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