Медсистема Украины готова к третьей волне коронавируса, - Степанов

В Минздраве заявили о готовности к третьей волне коронавируса в Украине. Высоту волны необходимо сладить вакцинацией.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Степанов отметил, что в Украине сейчас проходит вакцинация препаратом AstraZeneca.
"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - сказал министр.
Напомним, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на очередную волну по COVID-19.
Отметим, вчера в Украине обнаружили 7235 новых заражений коронавирусом. Самый большой прирост в Киеве и Ивано-Франковской области.
Кроме того, во Львовской области выявили два штамма коронавируса.