Медсистема України готова до третьої хвилі коронавірусу, - Степанов

У МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Степанов зазначив, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.
"Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста - вакцинація", - сказав міністр.
Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.
Зазначимо, за вчора в Україні виявили 7235 нових заражень коронавірусом. Найбільший приріст у Києві та Івано-Франківської області.
Крім того, у Львівській області виявили два штами коронавірусу.