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Медсистема України готова до третьої хвилі коронавірусу, - Степанов

Автор: Анастасія Рокитна

У МОЗ заявили про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. Висоту хвилі необхідно злагодити вакцинацією.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Степанов зазначив, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.

"Не секрет, що світ вже стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу. Наша медична система готова до неї, але висоту хвилі можемо злагодити ми з вами. Відповідь проста - вакцинація", - сказав міністр.

Нагадаємо, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що Україна виходить на чергову хвилю по COVID-19.

Зазначимо, за вчора в Україні виявили 7235 нових заражень коронавірусом. Найбільший приріст у Києві та Івано-Франківської області.

Крім того, у Львівській області виявили два штами коронавірусу.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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