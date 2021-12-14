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Меньше весенней волны. В Украине смертность от COVID пошла на спад

Автор: Мария Кучерявец

В Украине смертность от коронавируса сейчас уже меньше пиковых показателей весенней волны. В среднем ежедневно от COVID-19 умирает 385 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко во время брифинга.

"Смертность демонстрирует неплохой тренд на спад: минус 13% за последнюю неделю. По состоянию на сейчас, мы вышли на показатель смертности, который меньше пиковых значений предыдущей весенней волны... Сейчас показатель умерших за сутки составляет в среднем 385 человек", - отметил Ганиченко.

Напомним, эксперт также рассказал, что по состоянию на середину декабря Украина вышла из топ-10 стран по заболеваемости COVID-19. Сейчас она занимает 12 место.

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