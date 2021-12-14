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Менша за весняну хвилю. В Україні смертність від COVID пішла на спад

Автор: Марія Кучерявець

В Україні смертність від коронавірусу наразі вже є меншою за пікові показники весняної хвилі. В середньому щоденно від COVID-19 помирає 385 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганіченка під час брифінгу.

"Смертність демонструє непоганий тренд на спад: мінус 13% за останній тиждень. Станом на зараз, ми вийшли на показник смертності, який є меншим за пікові значення попередньої весняної хвилі... Зараз показник померлих за добу складає в середньому 385 осіб", - зазначив Ганіченко.

Нагадаємо, експерт також розповів, що станом на середину грудня Україна вийшла з топ-10 країн щодо захворюваності на COVID-19. Зараз вона займає 12 місце.

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