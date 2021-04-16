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Меркель просит расширить ее полномочия, чтобы побороть третью волну COVID в Германии

Автор: Игорь Литвиненко

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что локдаун и комендантский час могут помочь Германии побороть третью волну коронавируса. Она призвала немецких парламентариев внести изменения в законодательство, чтобы федеральное правительство имело возможность самостоятельно ужесточать карантинные ограничения в регионах с высоким уровнем инфицирования.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, большинство немцев поддерживают введение более строгих карантинных мер.

"Третья волна пандемии прочно держит нашу страну в своих руках Работники реанимации посылают один сигнал бедствия за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбы?" - сказала Меркель.

Она призывает парламент изменить закон о защите от инфекций, чтобы федеральные власти могли вводить ограничения, даже если региональные лидеры будут выступать против этого.

В то же время Меркель заявила, что такие полномочия не являются надежным решением проблемы пандемии. Она считает, что победить COVID можно лишь с помощью вакцинации.

Ранее канцлер Германии сообщала, что третья волна пандемии коронавируса оказалась самой трудной для Германии.

Также РБК-Украина писало, что правительство Германии поддерживает призывы относительно короткого, жесткого локдауна в стране.

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Новости Украины ГерманияАнгела МеркельCOVID-19Коронавирус
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