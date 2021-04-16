Меркель просит расширить ее полномочия, чтобы побороть третью волну COVID в Германии

По ее словам, большинство немцев поддерживают введение более строгих карантинных мер.

"Третья волна пандемии прочно держит нашу страну в своих руках Работники реанимации посылают один сигнал бедствия за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их мольбы?" - сказала Меркель.

Она призывает парламент изменить закон о защите от инфекций, чтобы федеральные власти могли вводить ограничения, даже если региональные лидеры будут выступать против этого.

В то же время Меркель заявила, что такие полномочия не являются надежным решением проблемы пандемии. Она считает, что победить COVID можно лишь с помощью вакцинации.