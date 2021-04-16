Меркель просить розширити її повноваження, щоб подолати третю хвилю COVID в Німеччині

За її словами, більшість німців підтримують запровадження більш суворих карантинних заходів.

"Третя хвиля пандемії міцно тримає нашу країну в своїх руках Працівники реанімації посилають один сигнал лиха за іншим. Хто ми такі, щоб ігнорувати їх благання?" - сказала Меркель.

Вона закликає парламент змінити закон про захист від інфекцій, щоб федеральні влади могли вводити обмеження, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти цього.

Водночас Меркель заявила, що такі повноваження не є надійним рішенням проблеми пандемії. Вона вважає, що перемогти COVID можна лише за допомогою вакцинації.