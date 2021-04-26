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Меркель против равенства прав вакцинированных и людей с отрицательным COVID-тестом

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против уравнивания прав людей с прививкой от коронавируса и тех, у кого негативный COVID-тест. Она предостерегла федеральное правительство и местные власти от таких решений.

Об этом пишет немецкое агентство Spiegel.

По данным агентства, Меркель считает, что неправильно уравнивать в правах людей, получивших отрицательный тест, и тех, кто получил COVID-прививку, потому что защита от вакцинации более надежна.

Кроме того, Spiegel узнал, что в Германии готовят различные правила карантина для вакцинированных людей и тех, кто имеет отрицательный тест на коронавирус. Агентство даже получило доступ к проекту соответствующего документа.

В упомянутом документе посылают на последние выводы Института Роберта Коха, в которых говорится о том, что привитые люди и те, кто переболел COVID-19, имеют меньший риск стать носителем коронавируса, чем люди с негативным тестом.

Напомним, Германия не планирует ослаблять карантинные ограничения до конца мая 2021 года. Меркель в субботу призвала немцев соблюдать более жесткие правила, которые вводят в районах со сложной ситуацией.

Добавим, в середине апреля Меркель получила первую прививку от коронавируса. Она получила дозу вакцины AstraZeneca.

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Новости Украины ГерманияАнгела МеркельвакцинацияКарантинВакцина от коронавируса