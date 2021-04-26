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Меркель проти рівності прав вакцинованих та людей з негативним COVID-тестом

Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти урівняння прав людей із щепленням від коронавірусу та тих, хто має негативний COVID-тест. Вона застерегла федеральний уряд та місцеву владу від таких рішень.

Про це пише німецьке агентство Spiegel.

За даними агентства, Меркель вважає, що неправильно зрівнювати у правах людей, які отримали негативний тест, і тих, хто отримав COVID-щеплення, бо захист від вакцинації більш надійний.

Крім того, Spiegel дізнався, що в Німеччині готують різні правила карантину для вакцинованих людей і тих, хто має негативний тест на коронавірус. Агентство навіть отримало доступ до проекту відповідного документу.

У згаданому документі посилають на останні висновки Інституту Роберта Коха, в яких йдеться про те, що щеплені люди та ті, хто перехворів на COVID-19, мають менший ризик стати носієм коронавірусу, чим люди з негативним тестом.

Нагадаємо, Німеччина не планує послаблювати карантинні обмеження до кінця травня 2021 року. Меркель у суботу закликала німців дотримуватися жорсткіших правил, що вводяться в районах зі складною ситуацією.

Додамо, в середині квітня Меркель отримала перше щеплення від коронавірусу. Вона отримала дозу вакцини AstraZeneca.

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Новини України ГерманияАнгела МеркельвакцинаціяКарантинВакцина від коронавірусу