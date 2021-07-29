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В метро Киева с начала года составили 2,5 тысячи протоколов на пассажиров без масок

Автор: Инна Собора

С начала 2021 года в Киевском метрополитене было составлено 2437 протоколов о нарушениях правил карантина. Большинство из них касались отказа соблюдения масочного режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевского метрополитена".

С людьми, которые не соблюдают условия карантина, проводится разъяснительная работа.

"При злостных нарушениях правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства", - говорится в сообщении.

Информирование в аудио и визуальном формате по обязательному соблюдению масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно.

"В то же время, важной также является социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом. Призываем пассажиров пользоваться защитными масками и выбирать бесконтактные способы оплаты проезда", - отмечает администрация метрополитена.

Ранее в Минздраве назвали условие отмены масок в Украине.

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