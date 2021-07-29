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В метро Києва з початку року склали 2,5 тисячі протоколів на пасажирів без масок

Автор: Инна Собора

З початку 2021 року у Київському метрополітені було складено 2437 протоколів щодо порушень правил карантину. Більшість з них стосувалися відмови дотримання маскового режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київського метрополітену".

З людьми, які не дотримуються умов карантину, проводиться роз’яснювальна робота.

"При злісних порушеннях правоохоронці оформлюють випадок відповідно до норм законодавства", - йдеться в повідомленні.

Інформування в аудіо і візуальному форматі щодо обов'язкового дотримання маскового режиму та інших передбачених карантинних заходів у метрополітені проводиться постійно.

"Водночас, важливою також є соціальна відповідальність пасажирів за власне здоров'я та людей поряд. Закликаємо пасажирів користуватися захисними масками та обирати безконтактні способи оплати проїзду", - наголошує адміністрація метрополітену.

Раніше у МОЗ назвали умову скасування масок в Україні.

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