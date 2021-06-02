Международные организации просят у богатых стран 50 млрд долларов на вакцины
Главы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) просят у богатых стран выделить 50 млрд долларов на вакцины от COVID-19. Эта сумма необходима для победы над пандемией.
Об этом говорится в их совместном письме, опубликованном на сайте ВОЗ.
В письме руководство четырех организаций просит инвестировать 50 млрд долларов, чтобы до 2025 года нарастить производство и поставки вакцин, диагностических средств, кислорода и медицинских материалов.
Также в нем говорится, что вакцины нужно срочно передать развивающимся странам, в том числе через глобальный механизм COVAX.
"К настоящему времени стало совершенно очевидно, что без прекращения кризиса в области здравоохранения не будет широкомасштабного восстановления. Доступ к вакцинации является ключом", - отметили главы МВФ, ВОЗ, ВТО и Всемирного банка.
Кроме того, они подчеркивают, что инвестиции позволят не только в скором времени достичь показателя в вакцинации 30% всего населения планеты, но и показателя не менее 60% уже к первой половине 2022 года.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Этой вакцины больше всего в Украине.
Также сообщалось, что ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса.