ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Международные организации просят у богатых стран 50 млрд долларов на вакцины

Новина українською →
Среда 02 июня 2021 12:39
Международные организации просят у богатых стран 50 млрд долларов на вакцины Фото: глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейсус (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Главы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) просят у богатых стран выделить 50 млрд долларов на вакцины от COVID-19. Эта сумма необходима для победы над пандемией.

Об этом говорится в их совместном письме, опубликованном на сайте ВОЗ.

В письме руководство четырех организаций просит инвестировать 50 млрд долларов, чтобы до 2025 года нарастить производство и поставки вакцин, диагностических средств, кислорода и медицинских материалов.

Также в нем говорится, что вакцины нужно срочно передать развивающимся странам, в том числе через глобальный механизм COVAX.

"К настоящему времени стало совершенно очевидно, что без прекращения кризиса в области здравоохранения не будет широкомасштабного восстановления. Доступ к вакцинации является ключом", - отметили главы МВФ, ВОЗ, ВТО и Всемирного банка.

Кроме того, они подчеркивают, что инвестиции позволят не только в скором времени достичь показателя в вакцинации 30% всего населения планеты, но и показателя не менее 60% уже к первой половине 2022 года.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Этой вакцины больше всего в Украине.

Также сообщалось, что ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус ВОЗ Вакцина МВФ Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19