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США объявит о распределении 80 миллионов доз COVID-вакцины через две недели, - Блинкен

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США, Среда 02 июня 2021 07:02
США объявит о распределении 80 миллионов доз COVID-вакцины через две недели, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Через две недели весь мир узнают, в какие страны США отправит 80 миллионов доз своей вакцины от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена сосредоточится на справедливом распределении прививок, а не на привязке политических нитей к процессу.

"Через некоторое время в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, с помощью которого мы будем распространять и продавать эти вакцины", - сказал Блинкен.

Он уточнил, что в дальнейшем объявлении будут раскрыты все критерии и детали процесса распределения вакцин.

Кроме того стало известно, что администрация Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson в дополнение к 60 миллионам доз вакцины AstraZeneca, которые планировал передать ранее.

Напомним, в США объявили победителя первой лотереи вакцинации. Лотерею организовали с целью популяризации вакцинации.

Ранее сообщалось в какие страны скорее всего попадут вакцины от коронавируса.

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