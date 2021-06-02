США объявит о распределении 80 миллионов доз COVID-вакцины через две недели, - Блинкен

Через две недели весь мир узнают, в какие страны США отправит 80 миллионов доз своей вакцины от COVID-19 . Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена сосредоточится на справедливом распределении прививок, а не на привязке политических нитей к процессу.

"Через некоторое время в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, с помощью которого мы будем распространять и продавать эти вакцины", - сказал Блинкен.

Он уточнил, что в дальнейшем объявлении будут раскрыты все критерии и детали процесса распределения вакцин.