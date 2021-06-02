США объявит о распределении 80 миллионов доз COVID-вакцины через две недели, - Блинкен
Через две недели весь мир узнают, в какие страны США отправит 80 миллионов доз своей вакцины от COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Об этом сообщает Reuters.
По его словам, администрация президента США Джо Байдена сосредоточится на справедливом распределении прививок, а не на привязке политических нитей к процессу.
"Через некоторое время в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, с помощью которого мы будем распространять и продавать эти вакцины", - сказал Блинкен.
Он уточнил, что в дальнейшем объявлении будут раскрыты все критерии и детали процесса распределения вакцин.
Кроме того стало известно, что администрация Байдена приняла решение отправить в бедные страны не менее 20 миллионов доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson в дополнение к 60 миллионам доз вакцины AstraZeneca, которые планировал передать ранее.
Напомним, в США объявили победителя первой лотереи вакцинации. Лотерею организовали с целью популяризации вакцинации.
Ранее сообщалось в какие страны скорее всего попадут вакцины от коронавируса.