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Международные организации просят у богатых стран 50 млрд долларов на вакцины

Автор: РБК-Украина

Главы Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной торговой организации (ВТО) просят у богатых стран выделить 50 млрд долларов на вакцины от COVID-19. Эта сумма необходима для победы над пандемией.

Об этом говорится в их совместном письме, опубликованном на сайте ВОЗ.

В письме руководство четырех организаций просит инвестировать 50 млрд долларов, чтобы до 2025 года нарастить производство и поставки вакцин, диагностических средств, кислорода и медицинских материалов.

Также в нем говорится, что вакцины нужно срочно передать развивающимся странам, в том числе через глобальный механизм COVAX.

"К настоящему времени стало совершенно очевидно, что без прекращения кризиса в области здравоохранения не будет широкомасштабного восстановления. Доступ к вакцинации является ключом", - отметили главы МВФ, ВОЗ, ВТО и Всемирного банка.

Кроме того, они подчеркивают, что инвестиции позволят не только в скором времени достичь показателя в вакцинации 30% всего населения планеты, но и показателя не менее 60% уже к первой половине 2022 года.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения одобрила применение вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac. Этой вакцины больше всего в Украине.

Также сообщалось, что ВОЗ дала имена новым штаммам коронавируса.

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Новости Украины ВОЗВакцинаМВФКоронавирус