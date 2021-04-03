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Минимум на месяц: во Франции начал действовать общенациональный локдаун 

Автор: Инна Собора

Во Франции с 3 апреля введен общенациональный локдаун из-за коронавируса. Он будет действовать сроком минимум один месяц.

Об этом сообщает DW.

В частности, во всех 96 департаментах вводится комендантский час с 19:00 и запрет покидать свой дом в радиусе более, чем на 10 километров.

Также французам рекомендовали перейти на удаленный режим работы. С 5 апреля минимум три недели не будут работать школы и детские сады. Студенты смогут посещать лекции раз в неделю.

Ранее жесткие противоэпидемические ограничения были введены только в столичной провинции Иль-де-Франс, Лионе и еще нескольких регионах.

С начала пандемии во Франции выявлено более 4,7 млн случаев заражения коронавирусом нового типа и более 96 тысяч летальных исходов. Всего население страны составляет более 65 млн человек.

Напомним, 1 апреля во Франции заявили, что надеются, что через 10 дней страна пройдет пик новой волны коронавируса.

Ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19.

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