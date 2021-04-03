RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мінімум на місяць: у Франції почав діяти загальнонаціональний локдаун

Автор: Инна Собора

У Франції з 3 квітня введено загальнонаціональний локдаун через коронавірус. Він буде діяти терміном мінімум один місяць.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, у всіх 96 департаментах вводиться комендантська година з 19:00 і заборона покидати свій будинок в радіусі більше, ніж на 10 кілометрів.

Також французам рекомендували перейти на віддалений режим роботи. З 5 квітня мінімум три тижні не працюватимуть школи та дитячі садки. Студенти зможуть відвідувати лекції раз на тиждень.

Раніше жорсткі протиепідемічні обмеження були введені тільки в столичній провінції Іль-де-Франс, Ліоні та ще кількох регіонах.

З початку пандемії у Франції виявлено понад 4,7 млн випадків зараження коронавірусом нового типу та понад 96 тисяч летальних випадків. Всього населення країни складає понад 65 млн чоловік.

Нагадаємо, 1 квітня у Франції заявили, що сподіваються, що через 10 днів країна пройде пік нової хвилі коронавіруса.

Раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціяЛокдаун
Читайте також
Україні потрібний загальнонаціональний локдаун, щоб стримати нові штами коронавірусу, - Радуцький
Для входу в ресторани і кафе: у Франції замість "санітарних пропусків" можуть ввести QR-код
Прогноз погоди