В Минобразования не исключают принудительную вакцинацию педагогов

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает введения принудительной вакцинации учителей и педагогов . По его словам, вакцинация может стать элементом допуска к работе.

Как отметил министр, сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.

"На сегодня нет инструментов принудительной вакцинации... В рамках дальнейшей жизни мы все равно будем рассматривать возможности... Например, как у поваров является обязательным требованием санитарная книжка или другие дополнительные элементы допуска к профессии... Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации", - пояснил он.

В то же время Шкарлет добавил, что вакцинировать всех педагогов не удастся, поскольку будут лица, имеющие противопоказания к вакцинации.