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Минобразования обнародовало алгоритм записи педагогов на COVID-вакцинацию

Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине после прибытия очередной партии COVID-вакцины Pfizer начнется вакцинация работников образования. Министерство здравоохранения обнародовало алгоритм записи педагогов на вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба МОН.

Согласно разработанному министерством алгоритму, для того, чтобы записаться на вакцинации от коронавируса работники учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, профессионального и высшего образования должны обратиться к руководителям образовательных заведений.

После этого руководители заведений дошкольного, общего среднего и внешкольного образования должны сформировать и направить в местные органы управления образованием списки желающих сделать прививки, а те передают списки областным департаментам образования или КГГА.

Руководители заведений профессиональной и профессиональной предвысшего образования сами направляют списки областным департаментам образования или КГГА

Департаменты образования передают полученные от учебных заведений списки департаментам здравоохранения. А руководители высших учебных заведений сами направляют списки в департаменты здравоохранения.

Затем региональные координаторы по вакцинации сообщают руководителям учебных заведений, которые подали списки, о дате и времени, когда мобильная бригада приедет в образовательное учреждение для вакцинации коллектива.

Если список нужно уточнить, то это необходимо сделать до первого приезда мобильной бригады. После первого приезда мобильной бригады любые изменения в списках согласовываются с региональными координаторами по вакцинации в индивидуальном порядке

Напомним, новая партия вакцины Pfizer начнет прибывать в Украине частями уже в конце мая. Планируется, что уже с 24 мая эту партию начнут развозить по областям. Тогда и начнется вакцинация педагогов.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения пояснили, почему вакцинация педагогов начнется до начала следующего учебного года.

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Новости Украины МинобразованияобразованиевакцинацияКоронавирус