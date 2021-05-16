Міносвіти оприлюднило алгоритм запису освітян на COVID-вакцинацію

Згідно з розробленим міністерством алгоритмом, для того, щоб записатися на вакцинації від коронавірусу працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти повинні звернутися до керівників закладів освіти.

Після цього керівники закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти повинні сформувати та направити до місцевих органів управління освітою списки охочих зробити щеплення, а ті передають списки обласним департаментам освіти або КМДА.

Керівники закладів професійної та фахової передвищої освіти самі направляють списки обласним департаментам освіти або КМДА

Департаменти освіти передають отримані від закладів освіти списки департаментам охорони здоров'я. А керівники закладів вищої освіти самі направляють списки до департаментів охорони здоров'я.

Потім регіональні координатори з вакцинації повідомляють керівників закладів освіти, які подали списки, про дату і час, коли мобільна бригада приїде до закладу освіти для вакцинації колективу.

Якщо список потрібно уточнити, то це необхідно зробити до першого приїзду мобільної бригади. Після першого приїзду мобільної бригади будь-які зміни в списках узгоджуються з регіональними координаторами з вакцинації в індивідуальному порядку