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В Минцифры рассказали, возможно ли подделать COVID-сертификат

Автор: РБК-Украина

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дия" невозможно отразить документ, которого нет в реестре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объяснения Федорова в ходе брифинге.

"Невозможно отразить в "Дии" документ, которого нет в реестре. Я советую всем, кто хочет на этом как-то обмануть украинцев, лучше этого не делать", - заявил Федоров.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что в ближайшее время на заседание правительства будет вынесен законопроект об уголовной ответственности за подделку бумажных и электронных документов о вакцинации.

"Благодаря электронным инструментам мы можем побороть подделку справок, но есть человеческий фактор. Сейчас подготовлен законопроект об уголовной ответственности за подделку справок и в ближайшее время он будет вынесен на Кабмин", - отметил министр.

Напомним, что для украинцев будут доступны два COVID-сертификата в приложении "действие" - международный и внутренний.

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