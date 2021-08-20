У Мінцифри розповіли, чи можливо підробити COVID-сертифікат

"Неможливо відобразити в "Дії" документ, якого немає в реєстрі. Я раджу всім, хто хоче на цьому якось обдурити українців, краще цього не робити", - заявил Федоров.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко додав, що найближчим часом на засідання уряду буде винесений законопроект про кримінальну відповідальність за підробку паперових та електронних документів про вакцинацію.

"Завдяки електронним інструментам ми можемо побороти підробку довідок, але є людський фактор. Наразі підготовлено законопроект про кримінальну відповідальність за підробку довідок і найближчим часом він буде винесений на Кабмін", - зазначив міністр.