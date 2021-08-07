Минздрав хочет оттянуть новый локдаун на максимально отдаленный срок, - Кузин

По его словам адаптивный карантин - это сложный механизм, который заключается в том, что на уровне каждой области отслеживают показатели, в соответствии с которыми внедрять противоэпидемиологические мероприятия.

"Мы сейчас хотим оттянуть локдаун на максимально отдаленный срок", - подчеркнул Кузин.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения.

Впрочем, Кузин отвергает слухи о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

"Нет, это не правда. Потому что сейчас нет оснований говорить об ухудшении ситуации. Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, либо те, по отношению к которым мы должны более тщательно отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или с 5-го сентября будет ухудшения эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет", - добавил главный санврач.