МОЗ хоче відтягнути новий локдаун на максимально віддалений термін, - Кузін

За його словами адаптивний карантин - це складний механізм, який полягає в тому, що на рівні кожної області відслідковують показники, відповідно до яких впроваджувати протиепідеміологічні заходи.

"Ми зараз хочемо відтягнути локдаун на максимально віддалений термін", - наголосив Кузін.

Він зауважив, що за світовим досвідом можна побачити, що наприкінці осені і на початку зими більшість країн посилюють карантинні обмеження.

Втім, Кузін відкидає чутки про нібито запровадження чергового локдауну з 4 вересня.

"Ні, це не правда. Тому що зараз немає підстав говорити про погіршення ситуації. Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактні або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає", - додав головний санлікар.