Минздрав назвал единственный способ продлить действие COVID-сертификата

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал единственный способ продлить срок действия COVID-сертификата. По его словам, для этого нужно сделать бустерную дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сказал Ляшко на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина .

"То есть через 9 месяцев нужно будет получить обновленный сертификат. Это возможно только после получения бустерной дозы вакцины", - добавил Ляшко.

Глава Минздрава напомнил, что действующий COVID-сертификат после двух доз вакцин прекратит действие через 9 месяцев.

Напомним, Кабинет министров принял решение сократить срок действия COVID-сертификатов с одного года (365 дней) до девяти месяцев (270 дней). При этом после получения бустерной дозы украинцы могут получить обновленный сертификат, который будет действителен 270 дней.

Отметим, ранее Ляшко заявил, что новые COVID-сертификаты после бустерной дозы начнут выдавать в конце января.