МОЗ назвало єдиний спосіб продовжити дію COVID-сертифіката

Міністр охорони Здоров'я України Віктор Ляшко назвав єдиний спосіб продовжити термін дії COVID-сертифіката. За його словами, для цього потрібно зробити бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це сказав Ляшко на зустрічі з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна .

"Тобто через 9 місяців потрібно буде отримати оновлений сертифікат. Це можливо тільки після отримання бустерної дози вакцини", - додав Ляшко.

Глава МОЗ нагадав, що чинний COVID-сертифікат після двох доз вакцин припинить дію через 9 місяців.

Нагадаємо, Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити термін дії COVID-сертифікатів з одного року (365 днів) до дев'яти місяців (270 днів). При цьому після отримання бустерної дози українці можуть отримати оновлений сертифікат, який буде дійсний 270 днів.

Зазначимо, раніше Ляшко заявив, що нові COVID-сертифікати після бустерної дози почнуть видавати в кінці січня.