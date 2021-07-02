UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минздрав назвал худший сценарий осенней волны COVID из-за штамма "Дельта"

Автор: РБК-Украина

Из-за штамма "Дельта" неизбежна осенняя волна коронавируса в Украине. При самом худшем сценарии число заболевших может быть на 30-40% выше, чем осенью 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главного санитарного врача Игоря Кузина в эфире программы "Сніданок з 1+1".

По его словам, в отношении штамма "Дельта" и дальнейшей ситуации с коронавирусом рассматриваются три варианта - оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

"(В отношении пессимистичного, - ред.) я не буду озвучивать цифры, но мы считаем, что потенциально осенняя волна у нас была почти наивысшая за всю историю борьбы с коронавирусной болезнью… "Дельта"-штамм как правило вызывает на 30-40% больше госпитализаций и, соответственно, на 30-40% будет больше случаев заражений в отношении осенней волны. Это наихудший сценарий", - отметил Кузин.

В то же время, по его мнению, ускорение темпов вакцинации и адекватный эпидемический надзор могут сбить эту волну.

"Но действительно осенняя волна будет. Надеемся, что она будет идти по оптимистичному или реалистичному сценарию", - добавил Кузин.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Европе уже сложились три условия для очередной волны COVID - среди них штамм "Дельта".

Тем временем ученые прогнозируют, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
COVID-19Коронавирус