МОЗ назвало найгірший сценарій осінньої хвилі COVID через штам "Дельта"

За його словами, щодо штаму "Дельта" і подальшої ситуації з коронавірусом розглядаються три варіанти - оптимістичний, реалістичний і песимістичний.

"(Щодо песимістичного, - ред.) я не буду озвучувати цифри, але ми вважаємо, що потенційно осіння хвиля у нас була майже найвища за всю історію боротьби з коронавірусною хворобою..."Дельта"-штам як правило викликає на 30-40% більше госпіталізацій і, відповідно, на 30-40% буде більше випадків заражень щодо осінньої хвилі. Це найгірший сценарій", - зазначив Кузін.

У той же час, на його думку, прискорення темпів вакцинації і адекватний епідемічний нагляд можуть збити цю хвилю.

"Але дійсно осіння хвиля буде. Сподіваємося, що вона буде йти за оптимістичним або реалістичним сценарієм", - додав Кузін.