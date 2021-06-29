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Минздрав о комбинации разных COVID-вакцин: вероятно разрешат

Автор: Юлия Струк

В Министерстве здравоохранения рассказали, можно ли будет комбинировать разные вакцины против COVID-19. Вероятно, такую ​​практику разрешат.

Об этом заявил в интервью изданию "Лига.life" главный санврач Игорь Кузин.

"Очень вероятно, что такое разрешат. Это довольно сложно с точки зрения логистики, ведь надо сочетать различные платформы вакцин. Но научные исследования сейчас показывают, что некоторые комбинации первой и второй дозы вакцин приводят к большей иммуногенности, чем один тип вакцины", - пояснил главный санврач.

Замглавы Минздрава отметил, что Национальная техническая группа экспертов по иммунизации (НТГЭИ) сейчас оценивает результаты научных исследований.

"Она уже обрабатывала этот вопрос и пришла к выводу, что сейчас нет достаточно данных с высоким уровнем доказательности в пользу сочетания различных платформ вакцин. Но таких исследований становится все больше. НТГЕИ будет вновь рассматривать этот вопрос 30 июня, учитывая данные, которые постоянно обновляются" , - добавил он.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации разрешит комбинировать при вакцинации препарат AstraZeneca с вакцинами Pfizer и Moderna.

Как писало РБК-Украина, в Британии разрешат делать прививки разными вакцинами, однако лишь в редких случаях.

Кроме того, во Всемирной организации здравоохранения не рекомендуют смешивать разные типы вакцин от коронавируса.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаКоронавирус