МОЗ про комбінацію різних COVID-вакцин: ймовірно дозволять

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, чи можна буде комбінувати різні вакцини проти COVID-19. Ймовірно, таку практику дозволять.

"Дуже ймовірно, що таке дозволять. Це доволі складно з погляду логістики, адже треба поєднувати різні платформи вакцин. Але наукові дослідження зараз показують, що деякі комбінації першої та другої дози вакцин призводять до більшої імуногенності, ніж один тип вакцини", - пояснив головний санлікар.

Замглави МОЗ зазначив, що Національна технічна група експертів з питань імунізації (НТГЕІ) зараз оцінює результати наукових досліджень.

"Вона вже опрацьовувала це питання і прийшла до висновку, що зараз немає достатньо даних із високим рівнем доказовості на користь поєднання різних платформ вакцин. Але таких досліджень стає все більше. НТГЕІ буде знов розглядати це питання 30 червня, враховуючи дані, які постійно оновлюються", - додав він.